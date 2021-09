Las explosiones del volcán, como agitar una botella de cava: "Pero al volcán no podemos ponerle un tapón"

¿Por qué ocurren ahora y no al principio de la erupción? "Al principio no había porque el cono del volcán era más pequeño y solo salía líquido, pero cuando se ensancha y hay más magma cerca de la superficie, los gases que contiene ese magma van saliendo y provocan esas explosiones. Se producen cuando esas burbujas de gases, del magma, llegan cerca de la superficie y estallan".

¿Y cuánto pueden durar? Aquí, Ortiz no aventura nada. "No lo sabemos. Este tipo de explosiones acompañan siempre a la actividad del volcán". Explica el vulcanólogo que, si consiguen poner en marcha unos instrumentos que están ultimando, "podremos ver la tendencia, si disminuye o no la actividad explosiva". Pero poco más. "Al volcán" -a diferencia de la botella de cava- "no le podemos poner un tapón", zanja el experto.