La fase más explosiva del volcán confina varias localidades e impide la labor de los bomberos

Día complicado para trabajar en las inmediaciones del volcán. Los bomberos, que se habían aproximado al pueblo de Todoque y los alrededores para realizar "labores preventivas", se han tenido que retirar de la zona por "la intensificación del fenómeno explosivo con aumento de material piroclástico y mucha presencia de ceniza". Una lluvia volcánica que ha obligado a confinar las localidades de Tajuya, Tacande de Abajo y la parte de Tacande de Arriba que no había sido evacuada. Las autoridades han pedido a los vecinos que no salgan de sus viviendas y cierren las ventanas.

Así se ha anunciado en las redes sociales. Los bomberos habían comenzado a trabajar en un perímetro seguro del pueblo de Todoque, desalojado por la llegada de la colada, para seguir limpiando los tejados con ceniza de las casas que, en principio, no corren el riesgo de ser engullidas por la lava.

Un comportamiento, que asegura el responsable de PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, entra dentro de lo previsible y no entraña riesgo para la ciudadanía que se encuentra en las zonas no evacuadas, aunque las autoridades del plan del emergencias volcánicas de canarias han ordenado el confinamiento de la población en Tajuya y Tacande de Abajo y la parte de Tacande de Arriba no evacuada.