La lava puede acelerar en La Palma al final de la fase explosiva y "más viscosa" del volcán

"Está habiendo muchas detonaciones y explosiones, con mucha más fragmentación. Todo el material emitido ha ido para la dispersión, tanto de ceniza como para la construcción del cono, pero ahora mismo no está habiendo aporte para la propagación de la lava, que casi, casi no se está moviendo", señala.

Las fases de la erupción están siendo muy rápidas. El volcán no va a estar haciendo lo mismo todo el tiempo. "Va a ver más bocas eruptivas y va a ver menos. El volcán no se va a comportar de forma constante durante todo este periodo porque la tierra no es homogénea y la lava en su ascenso se va encontrando dificultades o facilidades para poder salir", señala Juan José Rueda, jefe del servicio de detección sísmica del Instituto Geográfico Nacional.

Rueda insiste en que este episodio volcánico "no está terminando", ya que "en Geología tres días no es ni un suspiro". "La actividad que está teniendo ahora mismo el volcán es casi la misma que al inicio. El hecho de que las lavas hayan disminuido su velocidad se debe a que han aumentado su viscosidad. La lava cuando sale de la boca eruptiva lo hace a más velocidad porque sale tal y como estaba en el interior, pero una vez que va avanzando, va adquiriendo materiales del suelo y enfriándose por encima, por lo que aumenta su viscosidad y su velocidad disminuye", asegura.

Pero, ¿se puede calibrar cuánta magma puede quedarle al volcán por soltar? Según los expertos, todavía no. "No sabemos cuánto durará la erupción. Tenemos la información estadística de lo que han durado erupciones anteriores similares: la más corta fue de 24 días y la más larga, de 34", señala López. La vulcanóloga sostiene que la erupción podría haber entrado en una fase de estabilidad, "pero habrá que esperar unos días para comprobar si el volcán da señales de agotamiento".

"El problema no es que llegue o no al mar, sino el daño que cause en su recorrido. Lo mejor es que las coladas se paren", asegura la vulcanóloga. "Si se quedara tal cual está ahora, sería lo mejor. Así no seguiría destruyendo más hogares ni causando más daño, porque cada casa que la lava tira es una tragedia", señala López.