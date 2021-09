Francisco López, víctima del volcán: "Vi con mis propios ojos cómo la lava engullía mi casa"

La proximidad de su hogar a la erupción hizo que fuera uno de los primeros en ser evacuado

Francisco solo pudo salvar a sus perros: "Intenté volver para sacar mi cosas pero los cuerpos de seguridad no me dejaron pasar"

"Ahora no tengo nada, lo que he levantado en los últimos 20 años lo sepultó el volcán"

25 horas después de que reventara el volcán sobre su casa Francisco López vio en directo cómo se la tragaba la lava. "Estaba mirando con unos prismáticos y presencié el instante justo, vi cómo engullía mi casa, mi coche, mis sueños...", relata a NIUS.

"Un dolor tremendo y mucha impotencia", asegura que sintió. "No es lo mismo que te lo cuenten o que te enseñen una imagen de un dron con tu casa ya cubierta por la lava que verlo mientras sucede", lamenta.

Bajo la lengua del volcán, toda una vida sepultada. "Yo había levantado esa casa con mis propias manos. Allí tenía todo lo que necesitaba, mis perros, mis enseres, mis herramientas para trabajar, porque me gano la vida haciendo chapuzas y en las plataneras", explica. "Ahora no tengo nada, lo que he levantado en los últimos 20 años lo tapó el volcán".

Francisco no pudo llevarse nada. Solo a sus perros. "Es lo único que me dejaron rescatar". Le evacuaron el domingo nada más comenzar la erupción, porque su casa, situada en la calle Paraíso, en la zona de arriba de Las Manchas, estaba muy próxima a la erupción. "Según puse a salvo a mis perros intenté volver para sacar mis cosas, pero los cuerpos de seguridad no me dejaron pasar. Lo intenté por varios caminos, pero siempre me cortaban el paso. Intenté incluso acceder a pie, pero a medio camino me estaban esperando y me hicieron dar la vuelta", cuenta afligido.

Sabe que hacían su trabajo. "Aquello acababa de empezar y todos teníamos miedo, no se sabía que iba a pasar y tenían órdenes de desalojarnos a todos, sé que lo hacían para protegernos, pero yo veía que la lengua de lava no bajaba tan rápido. Si me hubieran permitido pasar por lo menos habría sacado la ropa y las herramientas para poder seguir trabajando".

Estos días mira con "envidia" a la gente de Todoque a la que se le está permitiendo volver a sus casas para salvar lo esencial. "Me alegro mucho por ellos, de verdad, se ve que ahora que han pasado unos días y se conoce más cómo actúa el volcán y sus lenguas, están siendo un poco más flexibles con la gente".

Desde el domingo vive en una casa de su mujer y teme que la lava alcance otra pequeña propiedad que tiene en la costa, en El Remo. "Allí también se ha evacuado ya a gente. Aún la lava no ha llegado y tampoco se sabe si lo hará, pero visto cómo sigue rugiendo el volcán... si te digo la verdad tengo la esperanza perdida".