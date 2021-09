La lava frena su avance en La Palma: ha destruido 14 hectáreas en 36 horas

No obstante los frentes de avance de la lengua han crecido en altura y se sitúan ahora entre los 8 y los 15 metros.

En relación con la calidad del aire, no hay registros que puedan indicar riesgos para la salud, señala la DSN. "Con respecto a la posibilidad de lluvias ácidas no hay riesgo de interacción química y, en caso de producirse, no tendría efectos a corto plazo.