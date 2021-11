Glasgow 26, la COP no acaba nunca

Mi opinión es que ha habido avances positivos , no sólo durante la COP de Glasgow, sino incluso desde la anterior, la que tuvo lugar en Madrid , porque la COP no es la única actividad sobre el clima que se realiza durante el año, aunque en ella se concentran todos los focos mediáticos, toda la atención pública.

Por eso ha sido decepcionante que en el acuerdo de Glasgow no se incluyera como objetivo la “eliminación” del carbón y se quedara “reducción gradual” y que, al mencionar la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles, se añadiera “ineficientes”, lo que da margen de maniobra a los países para mantenerlos. Todavía se dejan vías de escape, cabos sueltos, que, en cuestiones como estas, a mi juicio, no deberían quedar abiertas.

Porque la COP no acaba nunca, no puede pararse, no debe pararse. Y ese vaso metafórico que ahora vemos medio vacío o medio lleno, según cada cual, acabaremos viéndolo más colmado cada vez, cada nueva cumbre, cada nueva COP, con argumentos y razones que todos, gobiernos, empresas, sociedad civil, compartiremos y asumiremos. Al final, la realidad, el deseo, y, sobre todo, la urgencia, acabarán juntándose. No hay otra salida. Es hora de actuar.