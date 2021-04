Los grandes inversores de energías renovables ponen en jaque a la Toscana valenciana

A él, uno de los grupos inversores le ofreció hace unas semanas 1.500 euros al año por cada hectárea durante treinta y cinco años. Posee 50 hectáreas. En total, más de dos millones de euros. Ramón, al igual que casi todos sus vecinos, rechazó la propuesta. "Aunque es una oferta con la que me podría jubilar, creo que es una acción que no se debe realizar en este territorio", explica.

Negocio a costa del cambio climático

"Se está exprimiendo el concepto de energía renovable para hacer grandes instalaciones fotovoltaicas que no benefician al medio ambiente", afirma Jorge Olcina, activista climático y Catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante. En estos casos, el experto explica que tiene que primar el aspecto ambiental. "Sorprende que las administraciones no hayan hecho todavía un plan director de energías alternativas para regular estas instalaciones", añade Olcina.

La primera de las alternativas que propone el experto para situaciones como esta es la instalación de las plantas en otras zonas donde el terreno ya esté degradado o donde no haya un entorno paisajístico como la Toscana valenciana. "Las afueras de las grandes ciudades o zonas cercanas a polígonos industriales donde no hay un encanto por el paisaje podrían ser buenos terrenos" .

Cómo vender un vino rodeado de placas solares

Los afectados quieren evitar que los campos se llenen de placas fotovoltaicas, más carreteras, suelo degradado y líneas de alta tensión. Aseguran que estas actuaciones perjudican a la primera potencia económica de la zona: el vino. Un total de once bodegas se extienden en este territorio donde el día a día de los vecinos no se entiende sin el negocio de la uva.

No obstante, el sector no está en contra de las energías renovables, ni de su instalación, tal y como recalcan en un escrito dirigido a la Generalitat: "No podemos estar más de acuerdo con esta hoja de ruta. Somos viticultores y año tras año, campaña tras campaña, no dejamos de percibir estos efectos climáticos adversos en nuestros campos y en nuestros viñedos".