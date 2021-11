Greenpeace 'trolea' la Cumbre del Clima con una pancarta: La Tierra no está a la venta

"La Tierra no se vende". Los asistentes este viernes a la clausura de la Cumbre del Clima de la ONU , la COP26, se habrán quedado sorprendidos por un enorme globo terráqueo que ha aparecido en el centro de la sala de conferencias de Glasgow (Reino Unido). Pero no se trata de una actuación de los organizadores de la reunión, sino de la ONG ecologista Greenpeace.

Los activistas han querido criticar así las "laxas" medidas adoptadas en materia climática por los países participantes. La gigantesca esfera, que emula también el logo de la organización no gubernamental, estaba coronada por un cartel rojo con palabras en inglés 'Not for sale' ('No está en venta'), sujetada por varios globos verdes.