Greta Thunberg se lanza a bailar en el escenario del concierto por el clima en Estocolmo

La activista por el clima Greta Thunberg se ha subido al escenario del concierto por el clima que este sábado se ha celebrado en Estocolmo y se ha animado a bailar al son del tema 'Never Gonna Give You Up' de Rick Astley. Algo tímida al principio, ha acabado por decidirse al subir un amigo con ella y juntos han protagonizado, aunque un podo desacompasada, la coreografía de la canción.