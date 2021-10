Cuando La Palma no tenía ni sismógrafos: así se vivió la erupción del volcán San Juan en 1949

No es esta la primera vez que un volcán entra en erupción en la isla de La Palma . Ya lo hizo hace 50 años el Teneguía (1971), y hace 72 el San Juan (1949). Erupciones separadas por apenas unos kilómetros , que guardan ciertas similitudes y también diferencias con la actual. La principal, los medios disponibles.

En 1949 no existían drones que supervisaran la boca del volcán. Tampoco cámaras de vídeo que monitorizaran el minuto a minuto la salida y el recorrido de la lava. Por no haber, no había ni un observatorio sismológico en el archipiélago canario. Los palmeros carecían de unos equipos mínimos con los que estudiar las sacudidas de la tierra, preludio de la erupción. Así lo testimonió y lamentó, en 1950, el geógrafo Juan María Bonelli Rubio en su contribución al estudio sobre la erupción del volcán del Nambroque. Un manual que forma parte del archivo del Instituto Geográfico Nacional.