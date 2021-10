Las incógnitas que esconde el extraño rescate de los perros de La Palma

El 7 de octubre llegó el primer llamamiento de socorro . La ONG Leales.org pedía ayuda para rescatar a un gato , atrapado en un estanque vacío rodeado por la lava volcánica. Pedían que si no podía ser rescatado, al menos se le alimentase.

Y es que, a lo largo de estos días, ha habido momentos en los que los aparatos no han captado a animales atrapados en las localizaciones en cuestión . Por ejemplo, las imágenes recogidas por un dron de científicos alemanes el 9 de octubre, cuando ya se había reportado la situación de las mascotas.

Lo mismo ha sucedido con Aerocámaras, la empresa gallega de drones que se prepara para sacar de allí a los perros . Este miércoles 20 de octubre no han encontrado rastro de los animales. Desde los colectivos animalistas apuntan que por las altas temperaturas, los canes podrían haberse refugiado en otro lugar.

En caso de que los dueños sean particulares, al menos no han hecho público qué opinan sobre el método del rescate o como se ha procedido en estos días. Una cuestión que sí ha creado debate entre las partes implicadas.

Al final la que se ofrece el 14 de octubre es la empresa gallega de drones Aerocámaras , que llega a La Palma cuatro días después para rescatar a los canes. Reportan que se encuentran muchos "impedimentos legales" para completar la misión. No es hasta este martes, día 19, cuando el Pevolca da la autorización a la empresa para ejecutar el plan .

Coincidía con él Cesar Bravo, veterinario que colabora con los equipos que llevan la comida y el agua. "He estado callado hasta ahora, pero esta empresa no ha preguntado, si quiera, cómo están los animales. Si se lleva a cabo un rescate por dron estos podencos pueden morir. Además, hemos descubierto que tienen una pequeña laguna donde tienen agua, así que lo más sensato es seguir alimentándolos día a día, no hacer locuras", señalaba visiblemente enfadado.