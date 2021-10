Inmaculada ha perdido su casa y las de sus hijos en La Palma: "Estamos en la calle tras una vida luchando"

Tiene dos hijos en Canarias y otra hija que vive en Galicia. Era ella era la que le iba contando las noticias. "Mi hija me decía -porque lo veía en el cabildo-: "Mami, aún veo la placa y hay un trocito de losa. A los dos o los tres días me dijo que ya no se veía nada. Empezó a rellenar por aquí y por allá. Mi casa tenía dos plantas y está más alta que las dos plantas. La lava se ha llevado Todoque y Todoque ya no existe", lamenta.