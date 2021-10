Investigan la veracidad de un vídeo de los perros de La Palma y a tres personas por el rescate

Hasta el momento la Guardia Civil no ha podido ni siquiera comprobar si son los cuatro canes que durante casi tres semanas estuvieron atrapados en una balsa en medio de la lava en Todoque , en La Palma. Las imágenes grabadas por los drones han dado la vuelta al mundo, pero no son lo suficientemente nítidas como para poder determinar si se trata de los mismos animales.

Lo que si han confirmado es que los animales no pertenecen al dueño del terreno. Al parecer estaban sueltos y fueron acercándose hasta allí huyendo de la colada. La finca no estaba vallada. Ahora tratan de determinar si son de algún cazador, pero no parece factible porque esa zona fue evacuada rápidamente el día de la erupción y si alguien hubiera estado cazando habría podido llevárselos.