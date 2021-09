José Antonio Nieves, teniente de la Guardia Civil, se despide de su casa en La Palma: "He tenido que desalojar a mi familia dos veces"

Este jueves se encontraba de servicio cerca de su barrio, ahora en una zona de exclusión a la que está prohibido acceder. Se abrió una nueva boca que comenzó a expulsar picón, como piedras con ceniza . Sus vecinos están muy preocupados. Decidió grabar un vídeo para enviárselo y que vieran la situación: " quizás este sea uno de los últimos vídeos , esperemos que no. Así está la casa en este momento. Tiene como 30 o 40 centímetros de cenizas -que no son cenizas, son piedras- mirad los setos. El volcán está ahí arriba, el ruido que hace y lo está lanzando todo hasta aquí", explica.

"Ayer estaba allí y los vecinos me llamaban: por favor sácame las escrituras, mi ordenador, unas gafas. Tuve que ir saltando los muros para poder entrar en sus casas. Está todo acordonado", relata. Han tendido que pedir palas para abrir las carreteras, filas del éxodo en las que se van apiñando los vecinos que quieren recoger sus pertenencias y huir.

Pero el tiempo se les echaba encima y tuvieron que salir corriendo. Sus propios compañeros le animaban: "venga vámonos, ahora está lloviendo esto fuerte", le decían. "Ahora vivo con la incertidumbre, no podemos tomar decisiones. No sabemos qué va a pasar con la casa, con los colegios de los niños, ni que vamos a hacer", dice con una entereza admirable porque no ha dejado de trabajar ni un momento a pesar de lo que están sufriendo