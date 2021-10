José Luis, mil kilómetros a pie hasta la Cumbre del Clima de Glasgow: "Merece la pena por lo que hay en juego"

Es uno de los 12 ecologistas que participa en la marcha hasta la COP 26 con el objetivo de reclamar a los gobiernos más acción climática

Junto a él caminan otros cinco españoles, un italiano y cinco ciudadanos británicos

La iniciativa, surgida en Zaragoza, recorre Gran Bretaña en 20 etapas de unos 35 kilómetros hasta llegar a Glasgow el próximo sábado

Una docena de ecologistas, seis de ellos españoles, iniciaron hace tres semanas una marcha que muchos tachan de locura. Recorrer 1.000 km a pie, atravesando Gran Bretaña de sur a norte, para llegar caminando a Glasgow antes de que arranque la COP26 (la cumbre contra el cambio climático), el próximo 1 de noviembre. "Había que hacer algo llamativo, porque de lo que se decida en esta cumbre dependerá el futuro de la humanidad en las próximas décadas y siglos", dice a NIUS José Luis Martínez, uno de los participantes en esta aventura.

Sin dejar de caminar y con ampollas en los pies -según reconoce- nos atiende este maño de 67 años que lleva cuarenta dedicado a despertar la conciencia ecologista. Se confiesa andarín y montañero. Algo imprescindible para soportar las jornadas de 35 kilómetros diarios que realizan. "Ya hemos completado más de 800 km y está siendo duro por las condiciones climátológicas y también porque las carreteras aquí apenas tienen arcén. Son muy peligrosas", explica Martínez. "Pero nos ayuda a seguir el apoyo que notamos, los coches nos pitan animándonos y al final de cada etapa el recibimiento está siendo increíble", reconoce.

El sábado 30 de octubre "la marcha de los españoles", como así la llaman ya en Gran Bretaña - organizada por Ecologistas en Acción y Extinction Rebellion- entrará en la capital escocesa junto a otra columna que viene caminando por el oeste y que está integrada solo por británicos. Las organizaciones locales comprometidas con el clima han anunciado una gran recepción a los marchistas.

Pregunta. Ya no os queda nada para llegar. ¿Sentís que habéis cumplido los objetivos que os proponiáis?

Respuesta. Partimos inicialmente con dos objetivos, el primero, visibilizar que el incumplimiento de los acuerdos de París por parte de los gobiernos está llevado a una situación límite a la humanidad y que ya no se puede seguir esperando, no se puede seguir titubeando con la adopción de medidas que modifiquen definitivamente el modelo energético. Los gobiernos deben culminar la transición energética para el 2030. Y esto lo hemos denunciado en las más de 100 localidades que hemos atravesado hasta ahora.

El segundo objetivo era actuar junto con las organizaciones locales aquí como un elemento de dinamización para conseguir que la jornada del 6 de noviembre de acción por el clima lleve a las calles a más de un millón de personas. Y tras participar en numerosos mítines, marchas urbanas, debates, actos reivindicativos y recepciones en todo el camino creemos que se va a conseguir también.

Aparte de eso, teníamos un objetivo más modesto y era que con nuestra presencia en la marcha se mostrara el alto compromiso del ecologismo español en las movilizaciones por la Cumbre del Clima y esto está logrado. Así que el balance sin haber acabado es ya muy muy positivo.

P. ¿Comer, dormir, cómo lo estáis haciendo?

R. Pues gracias a organizaciones locales como Amigos de la Tierra o Extinction Rebellion, que nos están prestando un apoyo logístico y humano tremendo. Sin ellos no podríamos haberlo conseguido. También nos han ayudado distintas iglesias protestantes, cediendo locales y preparándonos algunas cenas, porque estos credos están comprometidos con la emergencia climática. Incluso el líder religioso sij de Leeds se reunió con nosotros y nos dijo que era "tiempo de actuar, no de meditar".

Además, durante la marcha hemos contado con el apoyo de yo calculo un millar de ecologistas ingleses que se han sumado a nosotros en algunas etapas de la ruta y con la participación de dirigentes y sindicatos de trabajadores.

P. Y todo esto en mitad de un país con unas cifras alarmantes de covid...

R. Nos hacemos dos test de antígenos a la semana y hasta ahora todos han dado negativo, eso indica la responsabilidad de todas las personas que nos han recibido.

P. Entre ellos muchos laboristas, has notado en este partido mayor compromiso respecto a la urgencia climática ahora. Era algo que los laboristas siempre habían dejado un poco de lado...

R. Sí, nos han recibido alcaldes y alcaldesas de siete u ocho de las grandes ciudades del centro-este del país, bastión tradicional del laborismo. De municipios como Sheffield, Wakefield, Leeds, Durham, Charlton, Alnwick... Es muy importante porque revela el giro de los laboristas hacia una política más sensible a la crisis climática. El sector de la izquierda del laborismo ha estado muy implicado en el apoyo a la marcha. Nos hemos reunido, por ejemplo, con el diputado laborista Alex Sobel, que participa como ponente en el panel de científicos de Naciones Unidas sobre cambio climático y trabaja en nuevos planes de gobierno para poner en marcha programas de optimización energética, para mejorar el aislamiento de millones de viviendas que aquí es un problema por el altísimo consumo de combustible para calefacción. También diseña planes de inversión en el transporte público para frenar las emisiones provocadas por el uso y abuso del vehículo privado en Reino Unido. Lo estamos viendo en la marcha, delante de cada casa individual ves dos o tres vehículos, la gente va con el coche a comprar el pan hasta en las ciudades. Esto no se sostiene. Los recursos son limitados y nos olvidamos.

Otra de las ideas más interesantes en las que trabajan los laboristas me ha parecido la de crear una tarjeta personal de control digital de las emisiones provocadas por cada persona, al estilo del carnet de conducir por puntos en vigor en España. Si te pasas en emisiones te quitan puntos. Hoy día sería perfectamente posible.

P. Y en la gente de a pie. ¿Has notado el aumento de la conciencia ecologista?

R. Uff, pues yo he visto que entre las clases medias está muy desarrollada la conciencia sobre el tema. Sin embargo en las clases más trabajadoras y con menos recursos no tanto. Es lógico, porque con los problemas laborales que existen en Reino Unido de paro..., pues como en España, que para la gente que su prioridad es tener trabajo para poder comer, la ecología es algo que ve lejano, como es normal.

Me ha sorprendido que algún aristócrata, como el conde de Northumberland, gran propietario de la región y dueño del castillo de Alnwick –donde se filmaron muchas escenas de Harry Potter–, se ha reunido con nosotros y ha manifestado sus simpatías con la causa del clima. El aristócrata verde le llaman. Todo este movimiento en defensa del clima contrasta con la postura de Boris Johnson, que ha incumplido todos los compromisos del Gobierno británico en esta materia.

P. ¿Qué esperanzas tenéis puestas en la Cumbre de Glasgow que empieza el día 1 de noviembre?

R. No nos hacemos ilusiones. Somos muy pragmáticos en ese sentido. Contamos con que dentro de la cumbre hay personalidades que van a llevar nuestra voz y que van a defender los mismos planteamientos que defendemos nosotros. Y esperamos únicamente una cosa, y es que se han operado algunos cambios a nivel internacional, como por ejemplo, la desaparición del presidente Trump, que son una buena noticia para el clima. Quizás se abra una ventana de esperanza en ese sentido. Somos muy cautelosos, pero creemos que en todo caso, si no te mueves, la catástrofe está garantizada. Entonces no tenemos otra que movernos, que empujar y agitar para que se tomen decisiones y cambien las cosas.

P. ¿Y si no cambian?

R. Pues estamos avocados al colapso. Ya conocemos la degradación de los ecosistemas y la extinción diaria de más de 150 especies. También sabemos que el cambio climático es una realidad que se está intensificando. En el último informe del IPCC, 11.000 científicos advierten que, a menos que se decidan reducciones rápidas y ambiciosas de CO2, el mundo se enfrentará a un enorme sufrimiento. Y lo peor, es que como siempre, los países más pobres serán quienes injustamente más sufrirán las consecuencias. Ya está sucediendo.

P. ¿Qué medidas concretas serían necesarias para revertir este proceso?

R. Primero la sustitución de los combustibles fósiles. Eso es imprescindible. La descarbonización como primer paso es fundamental porque tiene un factor de emisiones muy fuerte. Segundo, el tema de la movilidad es otra cuestión clave, porque es uno de los factores de emisiones más importantes. El modelo actual en el que yo le doy a una tecla del ordenador o del teléfono y 12 horas después tengo lo que he pedido en mi casa, un abanico o un sombrero, porque me lo ha traído una furgoneta... eso señores, no se sostiene. Eso es un gasto suntuario de combustible que el planeta no tiene recursos para poder mantener de manera ilimitada. Pero esto mismo pasa también con el descomunal tráfico mercantil que existe por vía marítima o los vuelos cortos innecesarios que se producen en muchos países.

Necesitamos un acuerdo vinculante lo más ambicioso posible para evitar las peores consecuencias de la grave crisis ecológica y realizar una transición hacia una economía global de bajas emisiones de forma más justa.

También habría que cambiar la manera de producir y consumir alimentos actual. Por ejemplo, la producción de carne supone un factor de emisiones muy fuerte. Sin defender posturas como pueda ser el vegetarianismo o cosas parecidas, el consumo de carne que existe en general en Occidente, en Estados Unidos sobre todo y que empieza también a ser muy fuerte en China, no es bueno para la salud ni para el planeta. La sociedad tiene que ser consciente de estas realidades.

P. Pero aunque se sea consciente mucha gente tiene la sensación de que no se puede hacer nada contra los intereses de grandes empresas o élites políticas...

R. Yo tengo el convencimiento de que solo la movilización de la gente de a pie puede traer los cambios urgentes que se precisan.

P. ¿No temes que esta nueva cumbre sea otro fracaso?

R. Mira, de la frustración que supuso la cumbre de Madrid surgió esta propuesta. Nos diiimos, vamos a poner toda la presión que podamos en la medida de nuestras modestas fuerzas para empujar los acuerdos, porque esto ya no se sostiene.

P. Y por eso os ponéis a andar...

R. Es un pequeño sacrificio simbólico que va con mensaje. Si nosotros podemos, los gobiernos también pueden. Si nosotros asumimos el compromiso de hacer una gran caminata de 1000 kilómetros a través de Gran Bretaña, lloviendo, con lesiones, con heridas, y lo llevamos a cabo. Los gobiernos también pueden cumplir sus compromisos, que se pongan las pilas, no?

P. Pero las personas suelen ser más valientes que los gobiernos...

R. Nosotros somos gente modesta, activistas de a pie, nunca mejor dicho, y no nos creemos protagonistas de ninguna hazaña. Gente normal que intenta aportar su granito de arena. Con despertar alguna conciencia bastaría, que a alguien le de que pensar, que si se tira una cuadrilla de gente a la carretera, durante un mes, en un territorio desconocido para ellos, con un clima complicado, alguna razón importante tienen que tener.

P. Salvar el planeta...