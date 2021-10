José María, 'turista volcánico' en La Palma: "Mi familia no lo sabía, no me habrían dejado venir"

"Había que verlo sí o sí" dice José María mientras mira hacia el volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma. Vive en Pilas -un pueblo de Sevilla- pero ha decidido coger un avión para poder verlo de cerca. "Mi mujer no ha querido venir porque le daba miedo y le dije: Ahí te quedas, que yo cojo el avión y ya me planto allí. Mi familia no lo sabe porque si no me hubieran agarrado y me hubieran dicho ¿a dónde vas tú?", relata entre risas.