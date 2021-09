José ofrece su camioneta para transportar enseres en La Palma :" Lo más triste es ver a la gente llorando y abandonando sus casas"

José Heriberto Pérez Camacho vive en Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma. Desde que el volcán de Cumbre Vieja entró en erupción hace diez días escucha permanentemente su rugido , aunque su casa está a salvo . "El runruneo se oye perfectamente desde aquí, es constante . Además no para de llegar ceniza y los temblores son impresionantes. No sé la cantidad que hemos tenido ya. Alguno de hasta 4 grados", relata a NIUS.

Decidió colgar carteles con su número de teléfono y repartirlos por los ayuntamientos de las localidades afectadas. Ya ha ayudado a diez familias: "Jamas lo dudé. Esta es mi única manera de poder ayudar a esa gente. Estoy disponible donde sea y a la hora que sea. Muchos me han llamado. Me han pillado a lo mejor en casa comiendo y he salido corriendo con la mesa puesta. O por la noche, no me importa. Es una catástrofe muy grande y cada uno tiene que poner su granito de arena", dice.