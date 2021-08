Un grupo de jóvenes limpia en Cádiz la basura de los botellones de otros adolescentes

"Nos insultan, nos corretean, el otro día nos pegaron una pedrada en un coche. Eso no se ha visto aquí en la vida"

" Esto ha degenerado, algunos salen a hacer daño ", continuan. "Nos insultan, nos corretean, el otro día nos pegaron una pedrada en un coche. Eso no se ha visto aquí en la vida, cierta gente viene a realizar actos vandálicos, no a divertirse".

"Tengo 23 años, yo y mis amigos llevamos veraneando aquí toda la vida y ver todo así de mal no nos gusta nada", cuenta Carmen Ruano, la organizadora de esa limpieza de botellones en Atlanterra. "Hablando con unas amigas en la playa, que son más o menos de mi edad, dijimos oye, tenemos que limpiarlo porque esto no puede seguir así. Se lo dijimos a mucha gente, y aunque algunos no vinieron al final éramos casi 30 y nos pusimos a limpiar".