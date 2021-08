Jude Walker, el activista de 11 años que camina más de 300 kilómetros para salvar el planeta

"Soy Jude. Tengo 11 años . Estoy caminando 210 millas desde Hebden Bridge hasta Londres y me llevará 21 días. Lo hago porque quiero que el gobierno del Reino Unido introduzca un impuesto al carbono ".

El joven activista explica que esta idea se le ocurrió espontáneamente en su casa. "Subí las escaleras y se lo dije a mi madre. Ella me dijo que vale, aunque me recomendó que probase una caminata de entrenamiento de 10 millas. Lo hice y pensé que definitivamente podía hacer esto”, dice entre risas.

Sin embargo asegura que lo peor no es la lluvia, sino el calor. "Cuando llueve tienes que seguir adelante y concentrarte en la lluvia, y de repente piensas 'oh, he terminado. Pero cuando hace calor, piensas en cada paso, y en poner un pie delante del otro. Es un desafío psicológico enorme".