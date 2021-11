Julio Díaz, experto en cambio climático y salud: "Hay que centrar el problema en la salud humana, y no en el oso"

Mientras, cada vez más voces alertan de que adaptarse al cambio climático es una urgencia para todos. “Independientemente del tema de las emisiones, nosotros llevamos bastante tiempo diciendo que en estas COP no solo hay que hablar de mitigación, también de adaptación”, advierte Julio Díaz, epidemiólogo y director de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano , puesta en marcha hace unos meses en la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III.

Díaz es muy claro en esto, e insiste mucho en que hay que darle una vuelta al mensaje. “El cambio climático no es un problema de salvar el planeta, sino de si nosotros vamos a ser capaces de sobrevivir a ese cambio. Hay que centrar el problema en la salud humana y no en el oso , que también tiene que sobrevivir y con todos mis respetos para el oso. Pero la salud humana es clave en este problema”.

“Empezar a trabajar en adaptación es muy importante” , insiste. Sobre todo, porque no confía en que se cumpla el objetivo marcado en París. “Veo muy poco probable que nos quedemos en una subida de 1,5 grados. Yo creo que ya es irreal”.

Reconoce que “cambios climáticos ha habido siempre, en la historia de la humanidad, pero no a este ritmo. Y a ti no te mata la bala, sino la velocidad que lleva la bala”. Y este cambio ya está teniendo repercusiones, “pero no solo las vemos en islas que quedan alegadas por el mar”, advierte. “En España, por ejemplo, cada vez hay más olas de calor, y más intensas”.