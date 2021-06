El loro alpino de Nueva Zelanda se cambió de hábitat para "huir de los humanos"

¿Especialización o adaptabilidad?

Los investigadores de la Universidad de Otago estudiaron datos del genoma completo del kea y una especie autóctona similar, adaptada a los bosques algo más bajos, el kākā. Buscaban identificar las diferencias genómicas asociadas con la especialización de hábitat de ambas aves, pero no las encontraron. El profesor asociado Michael Knapp, uno de los autores principales del artículo publicado en el 'Journal of Molecular Ecology', apunta que "fisiológicamente, no hay nada que impida que el kea sobreviva en altitudes más bajas. Es un generalista. Sobrevivirá desde el nivel del mar hasta las zonas alpinas".