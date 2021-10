La lava deja aislado el único crematorio de La Palma: "Han tenido que incinerar a sus familiares en Tenerife"

La lava del volcán no ha respetado ni a los vivos ni a los muertos. El cementerio de Las Manchas en Los Llanos de Aridane no se ha visto afectado por el momento por la lava del volcán, pero es imposible acceder a él. Está a 250 metros de la lava. "Por suerte, la colada bajaba hacia esa zona pero la montaña lo frenó y rodeó el cementerio. Si esa boca, que ahora mismo está prácticamente parada se activa, es posible que pudiera sobrepasar la montaña y sepultar el cementerio. La amenaza está ahí", asegura Mónica González, Concejala de Fiestas, Cementerios y Playas del Ayuntamiento de Los Llanos.

Todos los ayuntamientos de la zona han ofrecido su nichos vacíos para poder enterrar a las personas que han fallecido. "Pero no es lo mismo. Tú quieres enterrar a tu madre o tu tío, en tú cementerio no en otro sitio. Pero ahora mismo no hay otra solución y estamos muy agradecidos por la respuesta. De aquí a cinco años se podrán llevar los restos de vuelta al cementerio, si sigue en pie", explica López.