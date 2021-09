La lava se ceba con siete miembros de una misma familia: "En la caravana hay más ceniza que en la calle"

En una de las calles de Todoque se ubicaban siete propiedades de una misma familia que hoy han quedado sepultadas. La lava se ha ensañado con ellos. Ahora los adultos malviven en un garaje lleno de ceniza . "Hay más tierra y más ceniza que el la calle es insoportable. Y para los niños... no quieren estar aquí quieren volver a su casa, pero ya no está".

Se turnan en la cama de la caravana para poder descansar. Los niños duermen con los pocos familiares que aún mantienen sus casas. "A mi nieta no la traigo aquí porque dice: 'abuela esto no me gusta", dice Jessica con lágrimas en los ojos. Han perdido las viviendas, pero también una bodega y la tienda de ropa de Jéssica.

No tienen nada con lo que empezar. No piden caridad solo poder pagar un alquiler. Pero el marido de Jessica es pensionista y gana 600 euros al mes. Han llamado a muchos pisos y todos rondan los 700 euros. Ella sin la tienda no tiene ingresos y no pueden pagar lo que les piden.