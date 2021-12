Las lecciones del volcán que muere por Navidad: "El magma sigue abajo, pero sin fuerza"

Parece que el volcán por fin ha cogido el sueño definitivo. Este sábado 25 de diciembre, Navidad, el comité técnico decidirá que, tras diez días dormido, se da por finalizada la erupción del volcán Cumbre Vieja . Desde el 14 de diciembre no ha vuelto a dar señal de tremor ni de actividad sísmica. Los expertos creen que ya no despierta.

Carmen López, portavoz del comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), explica que "el magma sigue bajo la isla, pero la presión que integra el volcán es menor que la exterior y el material no encuentra fuerza suficiente para escapar a la superficie. Por eso, lo que hemos observado estos días es una desgasificación en forma de fumarolas blancas y un cono volcánico que está comenzando a desmoronarse. La portavoz del Pevolca dice que el cono ha ido creciendo por depósitos de piroclastos, y al no haber presión ni emisión del magma, se está cayendo. "Esto es algo habitual cuando finalizan las erupciones".

Pero advierten que hay que seguir observando. Es cierto que no ha visto gran actividad en el cono, pero hay coladas que siguen bastante activas, dice desde Involcán. "Incluso, aunque no veamos salir lava y no veamos salir gas, hasta que todos los parámetros vuelvan a cero no podremos decir que la erupción ha terminado", aclaran.