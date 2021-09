Aemet alerta, la lluvia ácida podría llegar a las Canarias más montañosas esta tarde y el viernes a la península

La lava no es el único peligro de la erupción en La Palma, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) baraja ademas la posibilidad de que comience a caer en las próximas horas lluvia ácida sobre determinados puntos de las islas del archipiélago canario de mayor relieve, un fenómeno asociado a la erupción del volcán.

Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, ha explicado que estos momentos tratan de acoplar los modelos de dispersión de contaminantes procedentes del volcán con los meteorológicos para "valorar con mayor precisión" esta posibilidad y añade que "no es descartable" que la lluvia ácida, provocada por las emisiones emanadas del volcán de La Palma, alcance las próximas horas puntos del norte y este de las Islas Canarias más montañosas.

En cualquier caso, esas precipitaciones serían débiles y disperas, porque "no esperamos grandes cantidades de lluvia acumulada en esas zonas", ha dicho Del Campo a Efe.

Respecto a la llegada de la lluvia ácida a la Península Ibérica, Del Campo ha observado que los modelos anuncian alguna ligera probabilidad a lo largo del "jueves por la noche o el viernes", pero de momento hay que esperar para ver como se desarrollan los acontecimientos.