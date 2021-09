La lluvia de ceniza da una tregua durante unas horas: "Limpiamos mañana, tarde y noche, es increíble"

La lluvia de cenizas ha sido incesante durante más de una semana. Ha cubierto grandes áreas de la isla de gris y negro pero terminar con kilos y kilos de ceniza está siendo muy complicado. " Es que no para, la quito por la mañana, por la tarde y por la noche ", cuenta una vecina ataviada con escoba recogedor y cubo. Se han convertido en rutina para los vecinos de La Palma.

"Tengo miedo porque me va a estropear la placas solares. Son de cristal y no se como limpiarlas", explica esta vecina. "Las azoteas son otro problema, ayer sacamos más de 75 kilos de ceniza... el peso es peligroso para los tejado, por eso no dejamos de limpiar", cuenta otro hombre. Y es así las azoteas acumulan kilos y kilos de la ceniza que lanza el volcán y hay retirarla cuanto antes porque si acumulan mucho peso pueden ceder y existe riesgo de que tapone los desagües.