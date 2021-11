La lucha de un padre para salvar de la lava la tumba de su hija: "Sería como perderla por segunda vez"

"Si la lava la cubre es como si te la arrancaran de nuevo, sería como perderla por segunda vez", asegura Óliver a NIUS. Por ello quiere exhumar el cuerpo de su hija antes de que el cemeterio quede sepultado . Está haciendo todo lo posible para lograrlo por el cauce legal, aunque tiene claro que va a hacer "lo que haga falta" para conseguirlo, sin descartar, incluso, sacarla por su cuenta. "Yo lo tengo clarísimo, ahí no la voy a dejar", repite una y otra vez.

A sus 38 años, Óliver es empleado del área de turismo del Ayuntamiento de Tazacorte aunque ahora, a petición propia, hace labores de operario para ayudar a retirar la ceniza del volcán que tiñe todo de negro. Óliver tiene además otro hijo de 11 años con la misma enfermedad genética y rara de Violeta. Tiempo no le sobra, aunque vive pendiente del avance de las coladas y de lo que decidan los responsables de esta crisis para salvar de la lava el féretro con los restos mortales de su hija mayor. Una tumba que, hasta que el Cumbre Vieja entró en erupción, visitaba cada día "para estar con ella, hablarle y pedirle que vele por su hermano". El lugar de conexión con Violeta. "Yo no quiero perder esa conexión y si su tumba desaparece es de la única manera que me la pueden arrebatar", asegura.