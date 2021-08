La manada de elefantes salvajes de China se acerca a unos metros de la expedición que les sigue

A las 16:00 horas del pasado 18 de julio, los drones de la brigada de incendios forestales informaron al personal de tierra sobre el paradero exacto de la manada. Pudieron escuchar los rugidos de los elefantes, pero no vieron ningún ejemplar debido a la densidad del bosque en el que se encontraba. Aunque el seguimiento de los elefantes también requiere de paciencia.

Fue el 30 de julio cuando se encontraron cara a cara con los elefantes por un cambio inesperado en su ruta . Para no asustar ni incomodar a la manada, apagaron los motores de los vehículos con los que les están siguiendo. Contuvieron la respiración sin dejar de grabar el momento mientras la manada pasaba lentamente ante sus ojos.

"Me di cuenta de que no nos hicieron ninguna señal de advertencia, por eso cogí la cámara para grabar los diez segundos del metraje", dijo Chen Shengyao, miembro del equipo de monitoreo. Pero según los testigos y a pesar de la espectacularidad del vídeo, ése no fue el momento más impresionante que están viviendo a pocos metros de la manada.