Ribera asegura que hay 317 millones presupuestados para la recuperación del Mar Menor

"No pienso entrar en el debate de las competencias" porque "no es esto lo que me importa, lo que me importa es trabajar para lograr el levantamiento de esas hectáreas ilegales, la restitución a su estado original, trabajar para que la administración del agua pueda junto con la ambiental -que es autonómica- y la agraria -también autonómica-, reforzar la cooperación para poner coto al crecimiento del problema", ha subrayado.