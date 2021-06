Las mariscadoras conciencian contra el furtivismo: “¿Trabajarías gratis para proteger tu oficina de los ladrones?”

El de las mariscadoras es un oficio duro y exigente. Sufren las inclemencias del tiempo y las incomodidades de trabajar metidas en el agua. Antes de recoger el marisco tienen que sembrarlo y mantenerlo a salvo del exceso de algas. Pero a todas estas labores tienen que añadir además la vigilancia. Porque muchos creen que lo que está en las playas es de todos. Y además de los furtivos que podríamos llamar ‘profesionales’, que se dedican a comercializar con marisco recogido ilegalmente, también están los llamados furtivos ‘de bañador’. Turistas y bañistas que piensan que es buena idea llevarse unos cuantos berberechos o almejas de la playa para comer en su casa . “Ponen la excusa de que no saben, porque son de fuera. Hay de todo, algunos incluso se rebotan y tienen más que decir”. Lo cuenta Dula Piñeiro, de la agrupación de mariscadoras de la Cofradía de Vilanova de Arousa (Pontevedra). Año tras año tienen que luchar contra los que se llevan el fruto de su trabajo. “El marisco no nace solo en la playa, hay que sembrarlo, trabajarlo, cuidarlo todo el año, quitar las algas que lo pueden asfixiar. Nosotras trabajamos muy duro para poder vivir de él” , explica.

Un ‘puñadito’ que les sale muy caro

En cuanto empieza el buen tiempo comienzan a vigilar las playas. “Todo el año hay furtivos. Son insolventes y no se puede hacer nada contra ellos. Pero ahora se suma el furtivo de bañador, que puñadito a puñadito, de muchos pocos hace mucho”, cuenta María José Caneda, mariscadora de Vilanova. Por eso este año el colectivo Mulleres do Mar de Arousa ha decidido poner en marcha una campaña en redes sociales para concienciar. Quieren visibilizar su trabajo y que la gente comprenda el daño que les hace llevarse marisco de la playa. “Nosotras pagamos dinero por una semilla para que crezca y el día de mañana tener nuestro futuro. Ellos solo ven el marisco, creen que vino solo del mar y es de todos”, denuncia Sole González. “El otro día nos encontramos con una señora de más de 70 años que estaba cogiendo marisco. Nos decía que era solo un puñadito para ella y su marido. Y encima se llevaba cría. Cien gramos ahora, cuando crezca pueden ser dos kilos”, protestan. Y es que puñado a puñado se van sumando kilos. “Lo típico, para la paellita… y piensan que no pasa nada. Pero nos supone muchas pérdidas. Que la gente entienda que tenemos gastos, porque nosotras sembramos y esa semilla vale dinero”, afirma María José.