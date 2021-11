Cómo evitar que las cenizas del volcán dañen los coches de la isla de La Palma

"Mi recomendación -explica Jaco- es que los propietarios intenten retirar las cenizas antes de coger el coche". Porque, según el mecánico, la ceniza es como la arena de playa, puede hacer un efecto de lija, y encima es ácida, así que hay que quitarla cuanto antes y de un modo que no dañe la superficie sobre la que se ha depositado. "Nosotros aquí primero la soplamos con una máquina, para intentar eliminar la mayor cantidad de arena con aire, y luego hacemos un lavado con agua a presión". Lo que no está recomendado, subraya el mecánico, es limpiar los coches con cepillo o esponja porque "la arena hace efecto de lija y provoca pequeños arañazos en la pintura", insiste.

Lo ideal es que en los días en los que haya mucha ceniza en el ambiente, se coja "lo menos posible el coche", recomienda Jaco. Aunque en los Llanos de Aridane prescindir del coche no resulta fácil. Su uso está más que extendido en una localidad de más de 20.000 habitantes en la que no es extraño que cada familia tenga más de dos vehículos. "Aquí no es como en las grandes ciudades, aquí el transporte público no funciona tan bien", argumenta Jaco, por lo que casi todo el mundo dispone de un vehículo para recorrer unas distancias marcadas ahora por el tráfico de cenizas.