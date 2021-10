España, ante una escasez de agua histórica: "Medio país puede tener falta de abastecimiento si no llueve"

Y ya se está notando. Las precipitaciones acumuladas desde que comenzó el nuevo año hidrológico el pasado 1 de octubre hasta el día 14 no alcanzan ni la mitad de los valores normales y se sitúan en un 52 % por debajo de lo habitual respecto al periodo de referencia, según Aemet.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, en su informe mensual de sequía correspondiente a septiembre, advierte de las consecuencias para las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana si no llueve en los próximos meses. La cuenca del Guadalquivir ha empezado el año hidrológico en situación de alerta y la del Guadiana en emergencia. "No es una época de demandas importantes, pero se estaría a expensas de la meteorología del final del otoño y del invierno para que no fuera necesaria la adopción de medidas más severas de cara a los meses de mayor demanda del año 2022".