Medidas urgentes para salvar los plátanos: "Si pasa un mes sin regar, lo perdemos todo"

De momento, la lava ha destruido la tubería que permitía regar 600 hectáreas de plátanos, y que ahora están en peligro. Además, ha afectado una de las zonas más productivas no solo de la isla, sino de toda Canarias. El plátano supone el 50% del PIB de La Palma y de él depende el 30% del empleo. "Estas plantas beben mucha agua cada día y no pueden estar más de entre tres semanas o un mes sin agua, porque ya no solo perdemos la cosecha sino que perdemos la planta", comentaba uno de los agricultores que se ha visto afectado por el volcán de La Palma.