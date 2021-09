Métodos que se emplearon para desviar las coladas de lava: ¿podrían aplicarse en La Palma?

"El desvío de la lava es difícil y hay pocos casos de éxito. Lo que se está haciendo aquí en La Palma, entiendo que es intentar poner una barrera para ralentizarla, más que para desviarla porque como digo cuando uno está en el frente de la colada ve que es una máquina imparable de un tamaño impresionante con lo cual si bien por intentarlo que no quede, como se suele decir pero es muy complicado. En el caso de lavas menos espesas y con otras características si es posible si no pararla, darle una dirección concreta a la que desviarla con respecto a una zona poblada pero en general con este tipo de coladas que estamos viendo el La Palma, no hay nada que hacer", concluye.

Rosa Mateos, investigadora del Instituto Geológico y Minero de España (CSIC). asegura que no es la primera vez que se intenta. "Se ha hecho en algunos otros países. No soy experta en este tema,pero me cuesta creerlo porque he visto las dimensiones de la colada de lava y la altura y es difícil redirigir eso", asegura y añade que habría que hacer zanjas de la misma altura de la colada de lava. "En otros países se ha conseguido pero depende mucho de la topografía del terreno, del tipo de erupción, del tipo de lava".