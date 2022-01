Miedo, esfuerzo y lágrimas en el regreso a casa en La Palma: "El día que salí de aquí pensé que no volvía"

"Salí fuera rápido, rapidísimo". Abre la puerta, pero tiene que esperar para entrar. A los vecinos les han avisado de que primero hay que ventilar al menos un cuarto de hora por el peligro que supone la posible acumulación de gases tóxicos . "Ha sido horrible, horrible, todavía no nos hemos recuperado", dice esta vecina que no oculta que aún tiene miedo.

Retirar ceniza, limpiar, pintar,... Eso le llevará una semana. Poder dormir tranquila costará más tiempo. No se fía del volcán ni tiene claro que no vaya a verse de nuevo huyendo de la lava.

“Es difícil no emocionarse porque la última vez que salí de aquí pensábamos que no volvíamos”, cuenta Ángel, otro de los mil vecinos que este lunes han podido volver a sus viviendas. Hacía tres meses que no pisaba su casa. Habla con calma aunque tiene mucho trabajo: "Por lo menos nosotros podemos limpiar. Vecinos cercanos a menos de un kilómetro no van a poder volver”.