El Ministerio de Agricultura ordena sacrificar las 1.800 reses a bordo del Elbeik

Las inspecciones veterinarias realizadas en los últimos días por técnicos del Ministerio de Agricultura han podido constatar que las penosas condiciones en las que se encuentran las 1.800 vacas que se encuentran a bordo del barco Elbeik, atracado en el puerto de Cartagena, impiden que estos animales pueden ser transportados y, por lo tanto, “no es posible su exportación o importación” . “Las condiciones y el estado de los animales son muy malas. Se han encontrado animales muertos encima de otros vivos, reses con extrema delgadez por no comer”, señala Silvia Barquero, directora de la ONG Bienestar Animal.

Ante esta situación, el propio Ministerio de Agricultura ha comunicado este lunes la decisión de que las reses sean sacrificadas en los próximos días utilizando un método humanitario . “Existen diferentes métodos para eutanasiar a los animales y vamos a hacer nuestra propuesta para que no sufran más de lo que ya lo han hecho”, afirma Barquero.

3 meses de travesía por el Mediterráneo

El buque Elbeik partió el pasado 18 de diciembre del puerto de Tarragona rumbo a Turquía para vender las vacas a un comprador local. Sin embargo, una vez allí, el gobierno turco denegó la entrada de las reses ante la sospecha de que estaban infectadas por el virus de la lengua azul. “Hemos accedido a una información que señala que a los cuatro días de partir el barco, Turquía ya comunicó al ministerio que no iban a dejar entrar a los animales por el brote de lengua azul, por lo que España pudo haber traído al barco para comprobar el estado de los animales”, asegura Silvia Barquero.

Exigen prohibir el transporte de animales vivos

Lo sucedido con el Elbeik y hace unas semanas con el Karim Allah, que transportaba 895 terneros que tuvieron que ser sacrificados tras soportar idénticas circunstancias, han provocado que la ONG española Bienestar Animal y otras asociaciones hayan solicitado al Ministerio de Agricultura que acabe con este tipo de transporte de animales porque no cumple con los requisitos necesarios. “En el informe enviado por Agricultura esta mañana señala que el barco no reúne las condiciones necesarias para el transporte de animales y el barco está en las mismas condiciones que cuando salió de España entonces podían no haber autorizado el transporte. Hay una serie de irregularidades que apuntan a responsabilidades del gobierno español”, explica la directora de la ONG.