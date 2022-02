Las muertes aumentaron un 50 % en La Palma durante los meses que duró la erupción

Las Manchas está de luto por la muerte de Francisco, un hombre de 60 años, que ha fallecido de un infarto. "Francisco era un puntal en su comunidad, y muy buena persona". Su familia asegura que Fran murió después de no superar que su casa y con ella su vida, fuera arrasada por la lava. S.R.A cuenta con mucho dolor: "Por el camino perdimos, no sólo nuestra casa, sino también a mi padre, que nos dejó el 24 de diciembre, entre otras cosas, por lo que ésta situación le afectó a nivel anímico y de salud".

Todas estas historias las ha recogido la productora I Love The World para incluirlas en un libro que publicará en unos meses y que se llamará "Otras historias del volcán". El libro incidirá en la parte más humana de la crisis volcánica. Son testimonios que pueden hacen pensar que la lava no solo se ha llevado casas y plantaciones sino vidas de personas que no han podido aguantar el estrés de no saber que iba a pasar, la tensión diaria de pensar si se iban a quedar sin casa, la depresión al ver su vivienda enterrada en ceniza y no ver un futuro cercano.