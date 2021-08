La NASA alerta de que el bamboleo de la Luna potenciará las inundaciones costeras en la próxima década

Según el autor principal del estudio, Phil Thompson: "Es el efecto acumulado a lo largo del tiempo lo que tendrá un impacto". Para este profesor asistente de la Universidad de Hawai este tipo de inundaciones no se consideran graves porque implican una cantidad de agua mucho menor que las provocadas por las marejadas ciclónicas de los huracanes. Sin embargo, advierte: “Si se inunda 10 o 15 veces al mes, una empresa no podrá seguir funcionando con su estacionamiento bajo el agua. La gente perderá su trabajo porque no puede ir a trabajar. Los pozos negros que se filtrarán y se convertirán en un problema de salud pública ".