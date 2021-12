Las playas formadas por el volcán como nuevo destino turístico en La Palma

Un equipo de trabajo en el que trabajan Turespaña, Promotur y el área de Turismo del Cabildo de La Palma tratará de gestionar y ejecutar este plan de promoción. Trabajaran con la idea de intentar sacar beneficio de lo ocurrido. Porque tal y como cantaban los cómicos Monty Python en la película La vida de Brian (1979) siempre hay que mirar el lado bueno de la vida ('Always Look on the Bright Side of Life), y los palmeros durante este tiempo han demostrado que son de los que saben hacerlo.