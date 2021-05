El 'revolucionario' sistema de recogida de basuras de Barcelona, criticado en su estreno

Hace tan solo cuatro días que el sistema de recogida de residuos 'Puerta a puerta' se ha puesto en marcha en el barrio de Sant Andreu del Palomar, en Barcelona. Una novedosa iniciativa con el objetivo de fomentar el reciclaje que ha provocado el descontento de los vecinos que apuntan que "se ha implantado sin tener en cuenta su opinión" y que, a su vez, ha provocado "un colapso de residuos en los contenedores de zonas cercanas ", critica Ariadna Zorrilla, vecina del barrio que sostiene que "un sistema no se adapta bien si no se habla con los habitantes".

Sin embargo, esta iniciativa no acaba de encajar con los habitantes de Sant Andreu que se quejan, que en tan solo cuatro días, las calles de su barrio se han llenado de bolsas de basura dificultando, en muchos casos, el paso. "Durante el día se pueden ver bolsas de residuos que se han tirado y como no cumplían los parámetros indicados, como no utilizar la bolsa homologada, se han dejado en la calle con pegatinas de 'No recogido'", explica la joven vecina de Sant Andreu que apunta que ahora cuando "dejas una bolsa de basura en la calle, no sabes si te la van a recoger".