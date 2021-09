La actividad explosiva del volcán abre una nueva boca y obliga a más evacuaciones

El Gobierno de Canarias ha ordenado la evacuación de tres localidades más debido a la fase más explosiva de la erupción y a la apertura de una nueva boca en el volcán de La Palma. Se trata de Tajuya, Tacande de Abajo y la parte de Tacande de Arriba que no había sido desalojada. Las autoridades han pedido a los vecinos que se reúnan en el polideportivo de El Paso para su evacuación.

Un comportamiento que, según el responsable de PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, entra dentro de lo previsible y no entraña riesgo para la ciudadanía que se encuentra en las zonas no evacuadas, aunque las autoridades del plan del emergencias volcánicas de canarias han ordenado finalmente el desalojo de la población de Tajuya y Tacande de Abajo y la parte de Tacande de Arriba que todavía no había sido desalojada.