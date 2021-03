Pabbar, una cría de foca, vuelve a su hogar tras curarse en la UCI gallega para lobos marinos

El cachorro apareció varado el 28 de noviembre en la playa de Barizo, en Malpica (A Coruña). “Lo encontramos en muy malas condiciones. No podía meterse en el mar y, por eso, decidimos recogerlo”, cuenta a NIUS Alfredo López biólogo de esta ONG que se dedica a la recuperación de mamíferos marinos. Pabbar, que así fue como lo bautizaron, presentaba desnutrición y una parálisis en la parte posterior de su cuerpo . “Tenía una infección muy potente en las extremidades posteriores que luego se extendió por todo el cuerpo”, relata. Su supervivencia habría sido imposible si estos ‘angeles’ de los animales marinos no se hubieran cruzado en su camino.

Desde esta playa coruñesa fue trasladada directamente a la UCI de lobos marinos que esta organización tiene en Nigrán. Allí estuvo ‘ingresada’ hasta el 21 de enero. “Las primeras semanas estuvo muy grave: no comía por sí misma, vomitaba… Allí estuvo recibiendo medicamentos y aprendiendo a comer”, comenta. Estuvo en un espacio sin apenas agua y con calefacción.

En una piscina reproduciendo su vida habitual

Afortunadamente, Pabbar consiguió salir adelante. No sólo logró superar la infección, sino también ganar peso. “ Cuando la recogimos pesaba 18 kilos y la hemos liberado con 37 ”, explica este biólogo gallego.

Entre 20 y 40 focas llegan cada temporada a aguas gallegas

Todos los años llegan crías de foca a las costas gallegas. “Normalmente recogemos entre dos y cuatro ejemplares cada temporada, aunque pueden llegar entre 20 y 40", sostiene. Algunos son sólo observados, otros bajan a tierra y se marchan, otros varan muertos y otros son capturados. “Nacen entre septiembre y noviembre. La últimas crías que nacen y bajan al mar a los 45 días de nacer se encuentran que hay muchas focas, que hay mucha presión, entonces lo que hacen es dispersarse e irse lo más lejos posible para no tener competencia con las otras . Ese es el motivo por el que llegan al Cantábrico, a Galicia, a Portugal e, incluso, hasta Gibraltar”, explica López.

🐋 Rube e Pabbar, dous cachorros de lobo mariño que apareceron en Valdoviño e Malpica, recupéranse no @CEMMAcetaceos antes de poder regresar a mar aberto 📲 É importante avisar o antes posible ao @112Galicia de detectar algún exemplar 🔗 https://t.co/NhBLpABeAo pic.twitter.com/DFhL9bxcRz

Esa dispersión natural hace que lleguen a las costas ejemplares juveniles entre los meses de noviembre y marzo. “Llegan, bajan a tierra, descansan un poco, se meten otra vez en el mar, comen durante unos días por la zona y se van introduciendo de nuevo en el mar conforme van teniendo fuerza. Eso es lo normal”, argumenta. El CEMMA actúa sobre aquellos que no consiguen volver al mar . “Esta temporada hemos rescatado dos ejemplares: a Pabbar y a Rube, que ya fue liberado a finales de enero”.

El caso de Doqui: el ejemplar que no se marcha de Galicia

A excepción de los meses que transcurren entre noviembre y marzo, el resto del año no hay lobos marinos en nuestras costas. Pero hay una excepción. El caso de Doqui. “Doqui es un lobo marino que localizamos en mayo del año pasado en Laxe (A Coruña) y fue subiendo durante el verano hacia el norte. Lo vimos en A Coruña, después en Cariño y ahora se encuentra en A Mariña, en Lugo ”, relata.

Es la primera vez que comprueban que un lobo marino se queda durante el invierno en nuestras costas. “Doqui ya es un animal que pesa unos 60 kilos o más. Hay gente que nos llama cuando lo ve porque teme que esté mal, pero realmente no tiene problemas. Simplemente, no sabemos el motivo, ha decidido quedarse", cuenta. No saben si se quedará o si se marchará. “Es una femia, así que igual dentro de cinco o diez años estamos hablando de una colonia de lobos marinos aquí”, bromea este biólogo.