Patricia, 'la Greta Thunberg valenciana' que ha hablado del cambio climático ante la ONU

Patricia Martínez de tan solo 13 años ya se ha ganado el apoyo de 'la Greta Thunberg valenciana' y no le importa, porque reconoce que es su "ídolo" . A pesar de su corta edad, este jueves participó en el acto conmemorativo del 75 aniversario de las Naciones Unidas que organizó la Universidad de Valencia y donde Patricia dio un discurso de tres minutos sobre la necesidad de cuidar el planeta.

"Me encantó, fue una experiencia inolvidable" , nos cuenta Patricia. "Fue impresionante estar con gente tan importante de la ONU" , añade. En su discurso intentó concienciar a la población de la importancia de cuidar el medioambiente y propuso formas para hacerlo. "A las tres 'R' de reducir, reciclar y reutilizar yo añado una cuarta" , nos indica. Esta cuarta 'R', señaló durante su intervención, responde a 'Repensar'. "Hay que repensar a la hora de actuar, repensar si compramos un coche de gasolina o eléctrico que contamina menos" , explica.

Su participación en este evento ante la ONU ha enorgullecido a sus padres que desde pequeña le han inculcado valores relacionados con el cuidado del planeta. "Viajamos mucho y he conocido ciudades y lugares que me han hecho pensar que tenemos que cuidar el planeta", afirma. Su pasión por la lectura también es la culpable de su preocupación por la necesidad de cuidar el planeta. "Todo ha dejado huella para que me interese tanto", asegura.