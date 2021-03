La historia de los cachorros de Menta y la perrera de Los Barrios devastada por el temporal

"Estaban todos nadando , los perros iban nadando por toda la perrera. A los más grandes les llegaba el agua al cuello", cuenta Edu González, su presidenta. "Menta estaba con sus cinco cachorros, y los cinco c achorros estaban en su cama y se salvaron porque la cama se puso a flotar en el agua. Iban como en una barquilla . Menos mal que Menta no intentó bajarlos, ni ellos intentaron bajarse. Por esos se salvaron".

"Siempre estoy muy relacionada con los animales", dice Nerea. "Cuando me levanté y vi lo que pasaba le pedí un kayak a un vecino y me fui a ayudar. Como los perros no se podían quedar allí me traje a Draco a mi casa. No tenía nombre, se lo he puesto yo".