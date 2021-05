Pintar los tejados de blanco: una solución para mitigar las olas de calor en las ciudades

Tejados blancos y más zonas verdes, la fórmula perfecta

Para realizar el estudio, los investigadores utilizaron un modelo meteorológico que incluyó once tipologías diferentes de áreas urbanas en Barcelona y simularon la ola de calor registrada en julio de 2015, cuando las temperaturas diurnas alcanzaron entre 35º C y 40º C y las nocturnas superaron los 25ºC.