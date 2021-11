Los vertederos de Madrid, la gran ‘fábrica’ de metano de Europa: "Se debería atrapar y generar electricidad"

La ESA habla de “cantidades sustanciales de metano que se escapan de los vertederos”, y las cuantifica: 8.800 kilos por hora. Es lo que emitieron, en conjunto, en esas fechas (20 de agosto y 13 de octubre), esos dos “puntos calientes” . ¿Cuáles son? La ESA no da nombres y no hay confirmación oficial sobre ello, pero los datos aportados no dejan lugar a la duda: se trata de los vertederos de Pinto y Valdemingómez. Y esos 8.800 kilos por hora son la mayor emisión de ese gas de efecto invernadero detectada en Europa. Pero no a todos ha sorprendido la noticia.

“No me ha sorprendido para nada. Cuando algo no se mide, no existe. Pero ahora se ha medido, por fin. Lo que sorprende es que tenga que ser la ESA la que lo denuncie, que se vea desde el espacio, y no desde el ayuntamiento”, comenta Miguel Ángel García, de Ecologistas en Acción. Ellos llevan años denunciando irregularidades y mala gestión en los vertederos madrileños. Y eran conscientes de estas fugas de metano, pero no de esta dimensión.