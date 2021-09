Las pistas que esconde la lava del volcán de La Palma y cómo se trabaja para descifrarlas

La lava habla. Dice cosas. No al común de los mortales. Pero sí a los expertos que trabajan en la zona , tomando muestras y analizándolas. Les da pistas sobre la posible evolución de la erupción, a corto plazo. A largo plazo ya es más complicado, aunque todos los datos que están consiguiendo ahora “serán muy útiles en futuras erupciones”.

Explica este geólogo que “la temperatura no es igual en toda la colada, y la velocidad tampoco”. La velocidad del frente de la colada es más lenta que la de parte superior. “Analizando las muestras de lava, y viendo su temperatura y su flujo, puedes entender la velocidad a la que avanza , se puede estimar mejor y saber si va a ascender o descender”. Para ello, toman muestras en diferentes puntos de la colada, con diferentes temperaturas y diferentes flujos.

Y otra cosa más: “La lava produce desgasificación”, recuerda este geólogo. Así que tienen que medir esos gases. “También los que emanan del campo de lava, no sólo los de la columna eruptiva . Las concentraciones en el campo serán menores, pero son peligrosas porque pueden afectar a todos los equipos que trabajan en la zona”.

Para ello, tanto la UME como los equipos del IGME como los de INVOLCÁN están haciendo mediciones de los gases de la lava. No sin cierto riesgo. "A unos 200 metros de la boca eruptiva, a unos 50 de la lava líquida" , según explica este experto. “Tenemos que alejarnos de la boca, por si de pronto cambia a fase explosiva. De hecho, tenemos un protocolo de escape. En todo esto, la colaboración de los científicos y los militares es clave”.

Todo este trabajo es el que se realiza cada día, y sus resultados aportan pistas, también, en el día a día, de hoy para mañana. A largo plazo es mucho más complicado hacer estimaciones, sobre todo porque “es la primera vez que nos enfrentamos a esto. No sabemos exactamente la relación que puede haber entre estos datos y lo que pueda ocurrir con el volcán en 5 años”. No es posible mirar atrás, para comparar.

Pérez explica que, a día de hoy, “no hay modelos de vulcanismo de La Palma que me digan cómo evoluciona el magma para que erupción se frene, por ejemplo, o el volcán se quede dormido. Porque todo esto no se ha hecho antes”. Y no se ha hecho por la sencilla razón de que “no había equipos para hacerlo, la última erupción fue en 1971”, recuerda.