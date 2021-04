Una plaga de atún rojo en el Mediterráneo deja a los pescadores valencianos sin capturas de otras especies

Sin embargo, los pescadores valencianos denuncian que ahora hay una plaga de atún rojo en sus zonas habituales de pesca, que está provocando una disminución del resto de especies, ya que al ser un pez depredador se come a otros de menor tamaño como sardinas o boquerones, según han señalado fuentes de la Comisión Interfederativa de Cofradías de Pescadores de la Comunidad Valenciana (Coincopesca).

Esta denuncia de sobrepoblación se hace extensible a las embarcaciones de cerco por las pérdidas que sufren en cada jornada de faena al no encontrar pescado azul en la zona debido a la superpoblación de atún rojo.

Del mismo modo, las embarcaciones de arrastre también se quejan y sufren menores capturas de especies demersales, como la merluza. Además, si alguna de estas embarcaciones pesca, de forma no intencionada, algún atún rojo no puede subastarlo en lonja ya que no dispone de permisos, ni cuota para ello.