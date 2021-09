El parón del volcán de La Palma es temporal, fruto de su naturaleza ciclotímica, y habrá más

La erupción del volcán de Cumbre Vieja , en la isla de La Palma (Canarias), está siendo retransmitida minuto a minuto , contada en directo a todo el mundo, observada por millones de personas que no entienden (no entendemos) que un volcán se pare un rato , emita cenizas, provoque explosiones pero no expulse lava, y luego sí lo haga. La geóloga Rosa Mateos, investigadora del Instituto Geológico y Minero de España (CSIC), explica que el parón de este lunes "es absolutamente normal, se puede definir como una disminución temporal de la actividad" .

En las fases que se califican efusivas, en las que no se oyen esos truenos porque no hay explosiones de gases, sale más lava. "Por eso se ve que la colada avanza. Y en ese momento estábamos ayer, se activó la colada", explica. Lo que hay que tener claro es que "esto no es un proceso continuo y gradual. Las erupciones funcionan trompicones, no va poquito a poco hasta que se va muriendo, vamos a ver un comportamiento cíclico".