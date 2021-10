Los predictores del camino de la lava, así trabajan los geógrafos que se anticipan a las coladas

Viven pendientes del volcán desde que este entró en erupción el pasado 19 de septiembre. Son los predictores de la lava. Simulan y hacen proyecciones para ver por dónde pueden transcurrir las coladas desde los distintos centros de emisión . No lo hacen a la ligera y esperan a tener todos los datos. Por eso, hasta ahora, no se han equivocado.

Desde entonces, ella y el coordinador de investigación de la Cátedra, Jaime Díaz Pacheco, viven pendientes de los centros de emisión de magma para simular la trayectoria que puede seguir la lava. Predicciones que ahora, tras la rotura del cono, no pueden hacer ya que "no tenemos datos exactos de la topografía". La superficie del terreno ha "cambiado demasiado" tras más de tres semanas de erupción, indica Nerea.

La propia María José Blanco, directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, apuntó el lunes que esta nueva colada, la colada norte podría formar un nuevo delta lávico en la playa de El Perdido, aunque desde la Cátedra de Reducción del Riesgo no se aventuran a dar datos de la misma. "El cono se ha derrumbado y está derramando lava hacia otro lado, hay un cono de casi 200 metros que antes no estaba, así que con los modelos de elevaciones que tenemos todavía no podemos desarrollar con exactitud por dónde va a transcurrir la nueva colada ", explica Nerea Martín a NIUS.

En todo caso, indica la experta, ahora no estamos en un punto crítico ya que no es previsible que las coladas se desvíen demasiado de los trazados efectuados hasta el momento y, aunque no se descartan derrumbes de la fajana, solo se esperan pequeños derrumbes con efectos a nivel local. Las olas, tranquiliza Nerea, "no alcanzarán las costas de Estados Unidos".